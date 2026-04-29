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  • Ein Gerät, umfassendes Styling
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All-in-One Trimmer5000er Serie

MG5940/15

4.4
| (1779) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, umfassendes Styling
Kreieren Sie mit dem vielseitigen Trimmer und seinen 12 Aufsätzen zum Stylen von Bart und Haaren Ihren eigenen Look. Die selbstschärfenden Edelstahlklingen bleiben so scharf wie am ersten Tag und sorgen so für ein präzises Trimmergebnis, ganz ohne Ölen.
Alle Vorteile anzeigen

Für Gesicht, Haar & Körper

Ein Gerät, umfassendes Styling

  • 12-in-1: Gesicht, Haar und Körper

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • BeardSense Technologie

All-in-One-Trimmer für Gesicht, Kopf und Körper

Dieser All-in-One-Trimmer umfasst 12 Aufsätze für Ihre Pflegeanforderungen. Trimmen und stylen Sie Ihren Bart, schneiden Sie Ihre Haare und trimmen Sie Ihr Körperhaar ganz komfortabel.

Gleichmäßiges Trimmergebnis mit sauberen Konturen

Der Trimmer bietet zusammen mit den verschiedenen Kammaufsätzen 11 Längeneinstellungen von 0,5 bis 16 mm in präzisen 1-mm-Schritten für kürzere und längere Bartstyles. Dank des schmalen Designs des Präzisionstrimmeraufsatzes sind scharfe Konturen und feine Details kein Problem mehr. Kreieren Sie mit dem Metalltrimmer saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals, um Ihren Look abzurunden.

Verabschieden Sie sich von Körperhaaren

Rasieren Sie sich mit unserem Körperrasierer komfortabel unterhalb des Halses. Ein einzigartiges Hautpflegesystem schützt empfindliche Stellen und ermöglicht das Trimmen von Körperhaaren auf bis zu 0,5 mm. Mit dem aufsteckbaren Trimmaufsatz können Sie auch Körperhaare trimmen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.4

von 5

1779

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

29/04/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Vielfältige Möglichkeiten

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und exakter Haartrimmer, sowohl bei Bart als auch Haaren.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-04-28

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-04-28

19/03/2024

Österreich

Österreich

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Bester Rasierer den ich je hatte

[Employee of philipsglobal] Der Rasierer und das dazugehörige App erfüllen mir alle Wünsche zum Trimmen meines Bartes . Früher war das Rasieren für mich eine lästige Arbeit . Mit dem neuen Rasierer macht es mir aber richtig Spass .

Vorteile

Mit ein wenig Geschick und Übung erspart man sich den Barbarshop .

Nachteile

Gibt es für mich keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

01/03/2024

Österreich

Österreich

Best of all

Das passende Instrument für alle Haar-Eingriffe !!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Wert ausgehend von 2,3 Mal Barttrimmen pro Woche, jeder Trimmvorgang durchschnittlich 11,5 Minuten