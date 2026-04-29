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12-in-1: Gesicht, Haar und Körper
Selbstschärfende Edelstahlklingen
BeardSense Technologie
Dieser All-in-One-Trimmer umfasst 12 Aufsätze für Ihre Pflegeanforderungen. Trimmen und stylen Sie Ihren Bart, schneiden Sie Ihre Haare und trimmen Sie Ihr Körperhaar ganz komfortabel.
Der Trimmer bietet zusammen mit den verschiedenen Kammaufsätzen 11 Längeneinstellungen von 0,5 bis 16 mm in präzisen 1-mm-Schritten für kürzere und längere Bartstyles. Dank des schmalen Designs des Präzisionstrimmeraufsatzes sind scharfe Konturen und feine Details kein Problem mehr. Kreieren Sie mit dem Metalltrimmer saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals, um Ihren Look abzurunden.
Rasieren Sie sich mit unserem Körperrasierer komfortabel unterhalb des Halses. Ein einzigartiges Hautpflegesystem schützt empfindliche Stellen und ermöglicht das Trimmen von Körperhaaren auf bis zu 0,5 mm. Mit dem aufsteckbaren Trimmaufsatz können Sie auch Körperhaare trimmen.
4.4
von 5
1779
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Da3er
29/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Vielfältige Möglichkeiten
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und exakter Haartrimmer, sowohl bei Bart als auch Haaren.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-04-28
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-04-28
Kona007
19/03/2024
Österreich
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Bester Rasierer den ich je hatte
[Employee of philipsglobal] Der Rasierer und das dazugehörige App erfüllen mir alle Wünsche zum Trimmen meines Bartes . Früher war das Rasieren für mich eine lästige Arbeit . Mit dem neuen Rasierer macht es mir aber richtig Spass .
Vorteile
Mit ein wenig Geschick und Übung erspart man sich den Barbarshop .
Nachteile
Gibt es für mich keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Chirurg1
01/03/2024
Österreich
Best of all
Das passende Instrument für alle Haar-Eingriffe !!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Wert ausgehend von 2,3 Mal Barttrimmen pro Woche, jeder Trimmvorgang durchschnittlich 11,5 Minuten