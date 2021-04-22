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  • Ein Gerät, umfassendes Styling
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All-in-One Trimmer 5000 Series11-in-1­-Trimmer

MG5923/15

4.2
| (692) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, umfassendes Styling
Unser All-in-One-Trimmer verfügt über 11 hochwertige Aufsätze für Gesicht, Kopf und Körper, sowie selbstschärfende Klingen, die so scharf wie am ersten Tag bleiben. Es wird kein Öl benötigt – für eine lang anhaltende Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

Für Gesicht, Haar und Körper

Ein Gerät, umfassendes Styling

  • 11-in-1: Gesicht, Kopf und Körper

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • BeardSense Technologie

11 Aufsätze für all Ihre Pflegeanforderungen

11 Aufsätze für all Ihre Pflegeanforderungen

Unser Trimmer verfügt über 11 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar trimmen und stylen, Ihr Kopfhaar kürzen und Ihre Körperbehaarung pflegen können, sodass Sie alle Ihre Pflegeanforderungen optimal erfüllen können.

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Selbstschärfende Stahlklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie an Tag 1, ohne dass Klingenöl erforderlich ist.

Leistungsstarkes Trimmen selbst bei den anspruchsvollsten Bärten

Leistungsstarkes Trimmen selbst bei den anspruchsvollsten Bärten

Mit der BeardSense Technologie scannt unser Trimmer die Bartdichte 125 x pro Sekunde, um die Leistung in dichteren Bereichen zu steigern, sodass Sie die richtige Leistung für ein optimales Ergebnis erhalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

692

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

22/04/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Alle Produkte waren bisher spitzenmässig!

Mir gefällt die Qualität diverse Produkte die ich von Philips erworben habe. Würde gerne Texter werden.

Vorteile

Genügend

Nachteile

Keine Relevante

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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18/03/2019

Österreich

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Großartiges Preis/Leistungsverhältnis

Ich habe dieses Produkt im Zuge eines Produkttests bekommen. Auf den ersten Blick wirkt der Rasierer relativ unspektakulär. Nach dem erstem Verwenden merkt man allerdings, dass er seinen Zweck voll erfüllt, die Schneideistung und auch der Akku sind hervorragend und mit den verschiedenen Aufsätzen hat man alles was man braucht. Der Preis ist absolut angemessen für das was man bekommt, klare Kaufempfehlung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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24/02/2019

Österreich

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Rasierer mit viel Zubehör und einfache Bedienung

Philips Multigroom series 5000 9-in-1, für Gesicht und Haare verwende ich jetzt ca. seit 4 Wochen und bin sehr zufrieden. Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand und im Vergleich zu die anderen Rasierer ist der Philips Multigroom series sehr leise und schneidet auch sauber, ist recht hautfreundlich. Die mitgelieferten Zubehöre, wie z.B.: Aufsatz für Ohr- und Nasenhaare sind leicht zum aufsetzen und mit Hilfe vom Aufbewahrungsbeutel leicht zum verstauen und immer wieder leicht findbar, da diese Teile ohne Aufbewahrungsbeutel leicht verloren gehen könnte :) Preis/Leistung ist bei diesem Gerät TOP ! Ich kann Philips Multigroom series 5000 9-in-1 nur weiterempfehlen!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Wert ausgehend von 2,3 Mal Barttrimmen pro Woche, jeder Trimmvorgang durchschnittlich 11,5 Minuten

  2. Die Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt

  3. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf