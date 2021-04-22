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Eingestellt
11 Aufsätze
DualCut-Technologie
Laufzeit von bis zu 80 Min.
Wasserfest
Dieser All-in-one-Haarschneider ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Der Philips Multigroom All-in-one-Haarschneider verfügt über 11 Aufsätze für eine Ganzkörperpflege.
Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht, sind selbstschärfend und halten länger.
4.2
von 5
692
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Yulan
22/04/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Alle Produkte waren bisher spitzenmässig!
Mir gefällt die Qualität diverse Produkte die ich von Philips erworben habe. Würde gerne Texter werden.
Vorteile
Genügend
Nachteile
Keine Relevante
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
MaxKalman
18/03/2019
Österreich
Großartiges Preis/Leistungsverhältnis
Ich habe dieses Produkt im Zuge eines Produkttests bekommen. Auf den ersten Blick wirkt der Rasierer relativ unspektakulär. Nach dem erstem Verwenden merkt man allerdings, dass er seinen Zweck voll erfüllt, die Schneideistung und auch der Akku sind hervorragend und mit den verschiedenen Aufsätzen hat man alles was man braucht. Der Preis ist absolut angemessen für das was man bekommt, klare Kaufempfehlung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
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Anil42
24/02/2019
Österreich
Teil der Aktion
Rasierer mit viel Zubehör und einfache Bedienung
Philips Multigroom series 5000 9-in-1, für Gesicht und Haare verwende ich jetzt ca. seit 4 Wochen und bin sehr zufrieden. Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand und im Vergleich zu die anderen Rasierer ist der Philips Multigroom series sehr leise und schneidet auch sauber, ist recht hautfreundlich. Die mitgelieferten Zubehöre, wie z.B.: Aufsatz für Ohr- und Nasenhaare sind leicht zum aufsetzen und mit Hilfe vom Aufbewahrungsbeutel leicht zum verstauen und immer wieder leicht findbar, da diese Teile ohne Aufbewahrungsbeutel leicht verloren gehen könnte :) Preis/Leistung ist bei diesem Gerät TOP ! Ich kann Philips Multigroom series 5000 9-in-1 nur weiterempfehlen!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
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