Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
Multigroom series 5000 9-in-1, für Gesicht und Haare
Support
MG5720/15
Zum Shop
Registrieren Sie Ihr Produkt
Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)
Data Act Document
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Alle (11)
Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Groomer?
Kann ich meinen Philips Groomer mit Wasser abspülen?
Wie lade ich meinen Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider?
Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?
Wie sollte ich meinen Bart mit meinem Philips Produkt trimmen?
Schneideeinheit
MultigroomBartkamm 1 mm
Multigroom3-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
ShaversReinigungsbürste
Beardtrimmer series 5000Präzisionstrimmer
A00390 Netzteil
2-mm-Kammaufsatz
Multigroom Kammaufsatz, 12 mm
MultigroomVerstellbarer Kamm für Bärte
MultigroomKammaufsatz, 9 mm
MultigroomKammaufsatz 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNasen- und Ohrhaartrimmer
Mein Philips Groomer/Haarschneider macht ungewöhnliche Geräusche
Mein Philips Nasenhaartrimmer funktioniert nicht.
Meine Haut ist nach der Verwendung von Philips Groomer gereizt
Mein neuer Philips Bartschneider oder Rasierer lässt sich nicht einschalten
Mein Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider lädt nicht
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Produktgarantien anzeigen
Hier finden Sie die Garantiebedingungen für Ihr Philips Produkt
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter