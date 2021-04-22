Ich habe dieses Produkt im Rahmen eines Produkttests bekommen und Philips hat keinen Einfluss auf diese Bewertung genommen. Lieferumfang: Ich war sehr überrascht von den ganzen Aufsätzen die mit dem Gerät ausgeliefert werden. Es gibt verschiedene Trimmaufsätze von kurzen für Bart oder Brusthaare bis zu längeren (16mm) welche man für einen Kurzhaarschnitt auch verwenden könnte. Vor allem der Nasen/Ohrhaartrimmer hat mich positiv überrascht. Dabei ist natürlich noch ein Ladegerät und ein Aufbewahrungsbeutel. Erster Eindruck: Das Gerät fühlt sich sehr wertig an. Das Wechseln der Aufsätze geht sehr einfach und ich hoffe die bleiben während der nächsten Jahre noch so schön fest befestigt. Vor allem der Gummigriff überrascht mit viel Grip und gutem Handling. Tests: Ich hab zuerst meinen Bart getrimmt (Vollbart) und im Anschluss meinen Oberkörper getrimmt. Beides ging Problemlos, wobei das Trimmen im Gesicht lockerer von der Hand ging. Die vielen verschiedenen Aufsätze sind sehr praktisch und können schnell gewechselt werden. Diese Routine hab ich 3mal innerhalb einer Woche wiederholt und der Akku zeigt noch keine Schwäche. Auch das Trimmen ohne Aufsatz ist möglich, wobei ich mich einmal geschnitten habe. Dafür erhält man so eine sehr kurze Trimmstufe. Der Trimmer hat mich überzeugt. Das einzige Manko was ich festgestellt habe ist, dass abgeschnittene Haare in ein Fach unter den Trimmaufsätzen fällt. Dort ist ein Hohlraum in welchem ein Teil des Antriebs sitzt. Mein Bedenken ist, dass die Haare sich um den Antrieb wickeln und so langsam die Leistung beeinträchtigen. Bis jetzt hab ich nichts in dieser Hinsicht gemerkt, aber hab das Gerät auch erst 1 Monat in Verwendung.