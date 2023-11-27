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Eingestellt
8 Aufsätze
Selbstschärfende Edelstahlklingen
Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit
Abwaschbare Aufsätze
Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.
Mit dem All-in-One-Trimmer können Sie Ihren Bart und Ihre Haare mühelos trimmen und stylen
Erhalten Sie selbst bei dicksten Haaren einen glatten, gleichmäßigen Schnitt. Die präzisen Edelstahlklingen des Körper- und Bartschneiders schneiden saubere, gerade Linien für den perfekten Finish.
Auszeichnungen
4.2
von 5
706
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Hubsi1288
27/11/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Geiles Produkt
Ich liebe ALLE PHILIPS RASIERER Aber dieser ist klein und liegt gut in der Hand Akku hält lange
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
Liberal46-1972
09/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
so, wie es sein soll.
sehr handlich, schneidet gut und scharf, wie man es von einem neuen Gerät erwartet.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
gjkgroup
10/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einmal aufladen und es hält lange.
Es erfüllt meine Bedürfnisse perfekt. Es hat viele verschiedene Funktionen.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst