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Eingestellt
MCM760/12
Digitalmusik mit CD-Ripping
Dank des eleganten MCM760 HiFi-Microsystems können Sie Ihre Lieblings-CDs auf Ihren MP3-Player rippen und erstklassigen Sound genießen. Einfaches Aufzeichnen per Tastendruck ohne PC! So können Sie Ihre Lieblingsmusik jetzt auch auf einem tragbaren MP3-Player wiedergeben.
MP3/WMA-CD-Wiedergabe
USB Direct
Bändchenhochtöner sind Hochtonlautsprecher, die dynamischen und klaren Sound liefern. Sie werden normalerweise in High-End Audiosystemen verwendet, um eine erstklassige Wiedergabetreue zu erreichen. Konventionelle konische und Kalotten-Hochtöner basieren auf dem Prinzip eines gerichteten, beweglichen Drahts, während der Bändchenhochtöner hohe Frequenzen in einem Bereich von 180° ausstrahlt. Dadurch wird die Abstrahlungsbreite in den höheren Tonlagen erheblich verbreitert. Gleichzeitig wird der optimal beschallte Ort (Sweet Spot) erweitert, damit selbst bei kompakten Audiosystemen ein weiter, kristallklarer und natürlicher Sound zu hören ist.
Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursortasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.
Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.
3.8
von 5
8
Bewertungen
Mina23
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM760 HiFi-Microsystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM760 HiFi-Microsystem verfasst
MrMusik
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM760 HiFi-Microsystem verfasst
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Pao44
18/06/2023
France
Chaine hifi philips mcm760
Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.
Vorteile
Taille , son , esthétique
Nachteile
Un twetter à ruban HS
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM760 Microchaîne hi-fi verfasst
Datum der Benutzung 2023-05-18
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Datum der Benutzung 2023-05-18
Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.