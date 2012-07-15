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Eingestellt
Begeistert von Sound
Erfüllen Sie all Ihre Audio-Wünsche mit dem eleganten und kompakten MCM700 Micro HiFi-System mit USB-Direktwiedergabe. Erfreuen Sie sich an der Hochglanz-Center-Einheit, und genießen Sie dabei den exzellenten Sound aus den trendigen Lautsprechern mit Holzfinish.
MP3/WMA-CD
USB
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
4.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
eriamc
15/07/2012
Suisse
excellent
Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit
Diese Bewertung wurde für MCM700 Microchaîne hi-fi verfasst
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Tomtomtom
08/04/2014
France
Bon achat, joli design.
Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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yves59
15/07/2012
France
lecteur cd trop bruyant.
tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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