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Eingestellt

Klassisches Micro-Musiksystem

MCM395/12

3

| (1) Bewertung

Begeistert von Sound

Das Philips MCM395 wurde speziell für Fans ultimativer Technologie- und Designlösungen entwickelt und glänzt mit Finesse und Qualität. Genießen Sie Ihre MP3-/WMA-Musik von Ihrem tragbaren Player mittels direkter USB-Wiedergabe.

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Entspannen Sie mit großartiger Musik

Begeistert von Sound

  • 100 W

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Weckfunktion/Sleep-Timer

Weckfunktion/Sleep-Timer

Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.0

von 5

1

Bewertung

5
4
2
1

07/11/2016

België

België

Goede klank maar Cd speler gaat niet lang mee

Perfecte klank en bediening maar cd speler defect binnen de garantieperiode. Melding: NO DISC, wat je ook probeert. Kon niet hersteld worden en NIEUWE GEKREGEN! Nu buiten garantie weer net hetzelfde: NO DISC!

Diese Bewertung wurde für MCM395 Klassiek micromuzieksysteem verfasst

Diese Bewertung wurde für MCM395 Klassiek micromuzieksysteem verfasst

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