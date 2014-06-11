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Eingestellt
MCM2150/12
Satter, kraftvoller Sound
Hören Sie dank USB Direct und einem Audioeingang Ihre Lieblingsmusik auch auf Ihrem tragbaren Musik-Player. Dieses Philips Micro-Soundsystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.
CD, MP3-CD, USB, UKW
Max. 70 W
Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
3.6
von 5
14
Bewertungen
27Jens
11/06/2014
Deutschland
Echt super
Ich finde den Sound wirklich super genauso wie den Stil. Der Größe der Boxen nach könnten beide mehr Leistung bringen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM2150 Mini Stereoanlage verfasst
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djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM2150 Micro music system verfasst
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AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
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