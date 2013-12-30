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Eingestellt

Klassisches Micro-Soundsystem

MCM1120/12

3.5

| (6) Bewertungen

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Erfreuen Sie sich an fantastischem Sound mit dem kompakten und stilvollen klassischen Philips Micro-Soundsystem MCM1120/12. Genießen Sie Ihre liebsten MP3-CDs und USB Direct mit kraftvollem Dynamic Bass Boost.

Alle Vorteile anzeigen

mit diesem kompakten Sound System

Entspannen Sie mit großartiger Musik

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Kassette

  • 10 W

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

Diese Philips Musikanlage hat eine 10 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Kassettendeck mit automatischem Stopp

Kompaktes Design

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.5

von 5

6

Bewertungen

3
2

30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem verfasst

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17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

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Diese Bewertung wurde für MCM1120 Microcadena clásica verfasst

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Diese Bewertung wurde für MCM1120 Microcadena clásica verfasst

08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

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Diese Bewertung wurde für MCM1120 Microcadena clásica verfasst

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