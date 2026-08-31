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Eingestellt
MCD709/12
Absolut beste Unterhaltung
Tauchen Sie ein in das totale Film- und Musikerlebnis mit dem DVD Microsystem MCD709. Sein ausgereiftes Design spiegelt die erstklassige Sound- und Bildtechnologie wider. Genießen Sie die dynamische und beeindruckende Unterhaltung - im eigenen Wohnzimmer!
Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.
12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.
Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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