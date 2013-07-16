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Eingestellt
MCD388/12
Kabelloser Subwoofer
Wandmontage
Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.
Der digitale, kabellose Subwoofer ist für die Wiedergabe von Bassfrequenzen optimiert, die tiefen Bässe werden bei minimaler Verzerrung leistungsstark wiedergegeben.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
3.7
von 5
14
Bewertungen
Mark79
16/07/2013
Österreich
Tolle Kompaktanlage, klasse Design, einfach zu bedienen
Wirklich toller Sound für so eine kleine Anlage, eignet sich besonders in Nebenräumen bei kleinerem LED-Fernseher, wo die Anlage unauffällig an der Wand hängen soll. Besonders der Funk-Lautsprecher ist dafür auch bestens geeignet. Tolles Design, ganz einfach zu bedienen.
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Diese Bewertung wurde für MCD388 Schlankes DVD-Mikrosystem verfasst
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Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
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Diese Bewertung wurde für MCD388 Tunt DVD-mikrosystem verfasst
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stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
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Diese Bewertung wurde für MCD388 Elegant DVD-mikrosystem verfasst
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