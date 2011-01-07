Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
MC235B/12
Exklusives Design – Ausgezeichneter Klang – Wandmontage
Trendy und progressiv, exklusiv in Innovation und Design. So auch das schicke MC235B mit dynamischer Klangqualität und einem eleganten Gehäuse, das auch für Wandbefestigung geeignet ist.
CD-Wiedergabe
Wandmontage
Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.
Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.8
von 5
6
Bewertungen
07/01/2011
Danmark
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MC235B Micro Hi-Fi System verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MC235B Micro Hi-Fi System verfasst
Fhdzasaa
25/12/2024
United Kingdom
Great
Good cd player for a teen and has great sound system
Vorteile
Sleek
Nachteile
Blue light
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MC235B Sleek micro sound system verfasst
Datum der Benutzung 2024-11-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MC235B Sleek micro sound system verfasst
Datum der Benutzung 2024-11-25
JH54
25/07/2012
United Kingdom
Compact and User-friendly, great sound
A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MC235B Sleek micro sound system verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MC235B Sleek micro sound system verfasst