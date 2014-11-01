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Eingestellt

Philips FidelioOn-Ear-Kopfhörer mit Bügel

M1/00

3.2
| (56) Bewertungen
Premium-HiFi-Qualität, egal wohin Sie gehen.
Philips Fidelio M1 kombiniert das Beste aus Sound und Komfort für ein authentisches Musikerlebnis unterwegs. Die fachmännische Verarbeitung sorgt für eine hervorragende Geräuschisolierung in einem leichten und dennoch robusten Design. Genießen Sie so überall Sound in HD-Qualität.
Alle Vorteile anzeigen

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  • Fidelio

  • Schwarz

Integriertes Mikrofon mit Annahmetaste und Tasche

Integriertes Mikrofon mit Annahmetaste und Tasche

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Sauerstofffreies, mit Nylongewebe beschicht. Kabel f. hochwertiges Signal

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Hochwertige Materialien, darunter Aluminium und feines Leder

Hochwertige Materialien, darunter Aluminium und feines Leder

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Technische Daten

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Bewertungen

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3.2

von 5

56

Bewertungen

01/11/2014

Deutschland

Deutschland

Mein wichtigstes Alltagsutensil

Ende 2012 war ich auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer für mich, nachdem auch der letzte nach Kabelbruch den Geist aufgegeben hatte. Ich probierte verschiedene aus und blieb schließlich beim Fidelio M1 hängen. Über eine Stunde saß ich im Laden und hörte verschiedenste Interpreten durch - fand dabei allerdings kein Stück, was nicht brilliant wiedergegeben wurde. Seit Dezember 2012 befindet sich der Kopfhörer nun in Dauerbenutzung, wobei ich jeden Tag mehrere Stunden Musik höre. Vor einem halben Jahr haben sich auch bei meinem M1 die Klebenähte gelöst. Glücklicherweise jedoch nichts, was ich nicht mit Nadel und schwarzem Faden wieder hinbekommen hätte. Klanglich glänzt der Fidelio wie am ersten Tag, Abnutzungen am Material sind kaum erkennbar. Erst seit wenigen Tagen kommt es zu leichten Soundausfällen. Mit den Kopfhörern ist weiterhin alles in Ordnung, ich befürchte allerdings, dass nach 2 Jahren Transport in der Jackentasche das Kabel nicht mehr mitmacht. Ich habe versucht, es durch ein anderes Phillips-Verlängerungskabel zu ersetzen, bemerke jedoch, dass der Sound auf dem linken Ohr stärker ist. Mit dieser Unausgewogenheit bleibt der Musikgenuss leider auf der Strecke. Es wäre toll, wenn man die Kabel des Phillips-Fidelio M1 einzeln erhalten würde! Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jederzeit weiterempfehlen würde.

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04/05/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach nur klasse.

Habe mehre Geräte ausgetestet und wahr von einigen überhaupt nicht zu frieden. Ich sag es immer wieder: Teur ist nicht gleich besser. Bei Philips M1 war ich beim ersten Testen echt überrascht. Viel gibt's nichts zu diesem Gerät zu sage. Super Verarbeitung, Klang ist spitze, hammer Preis. Rundum klasse.

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30/08/2012

Deutschland

Deutschland

Sehr Ausgewogener Klang

Habe lange nach einem Kopfhörer zum Reisen gesucht; also gut isoliert, geeignet für Dvd`s und Musik sowie Telefon. Endlich gefunden. Habe diverse Kopfhörer ausprobiert; der M1 ist top. Sehr gut verarbeitet und sehr angenehm zu tragen. Zu einem korrekten Preis-/Leistungsverhältnis.

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