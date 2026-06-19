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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
H7-LED
Bis zu 400 % helleres Licht¹
Breite Flottenkompatibilität
Hochwertige Ausführung und Sicherheit
Packung mit: 2
Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe kombiniert die Leistung von LED-Technologie mit einem ultrakompakten Gehäuse für jede Beleuchtungsanwendung. Profitieren Sie von 30 % weniger Platzbedarf als beim Vorgängermodell – für eine mühelose Montage selbst in den schmalsten Scheinwerfern. Die Nachrüstung ist einfach und bietet leidenschaftlichen Fahrern und Tunern reibungslose Funktionsfähigkeit.
Immer gute Sicht im Straßenverkehr. Unsere Philips Ultinon Pro9200 Scheinwerferlampen wurden sorgfältig dafür entwickelt, dass Sie Ihre Leidenschaft für das Fahren ausleben können. Sie bieten unerreichte Leistung und hervorragende Sicht während der Fahrt. Dank unserer einzigartigen LED-Auswahl und der sorgfältigen Produktentwicklung erhalten Sie eine unvergleichliche Helligkeit von bis zu 400 %¹ über dem gesetzlichen Minimum für Halogenlampen. Straßenschilder sowie die Straße, die vor Ihnen liegt, lassen sich dank des einzigartigen optimalen Spektrums besser erkennen. Unsere Lampen ermöglichen eine sichere Navigation.
Erleben Sie Fahrsicherheit und Präzision mit der Philips Ultinon Pro9200. Dank der präzisen Positionierung der LED-Chips in unseren Philips Ultinon Pro9200 Lampen erhellt das Licht die Straße genau dort, wo Sie es benötigen, ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu blenden. Unsere Lampen verfügen außerdem über unsere innovative Philips SafeBeam Technologie, die für einen erstklassigen Lichtstrahl und eine blendfreie Lichtverteilung sorgt. Das bedeutet optimale Sicht während der Fahrt.
3.8
von 5
256
Bewertungen
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Autowolf
16/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Nicht mehr wegzudenken
Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis
Vorteile
Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
¹ Im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Gilt für H4, H7. Kann je nach Fahrzeugmodell und Lampentyp variieren.
² Nicht ECE-konform, nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen. Sie sind für die Einhaltung der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.
³ Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe ist durch eine 2-jährige Garantie beim Kauf und eine kostenlose 3-jährige erweiterte Garantie bei der Registrierung abgedeckt. Weitere Informationen zu unseren Garantierichtlinien finden Sie unter philips.com/auto-warranty. Die Garantie von Philips gilt nur für Herstellungsfehler und den nicht kommerziellen Gebrauch.