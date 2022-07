Optimieren Sie Ihr Putzergebnis mit One Die Reinigung mit der neuen elektrischen One verleiht Ihnen ein strahlenderes Lächeln und weißere Zähne. Egal wohin Sie unterwegs sind – mit ihrem schlanken, leichten Design und ihrem Reiseetui ist diese One Zahnbürste die perfekte Begleitung. Welche Farbe ist die richtige für Sie?