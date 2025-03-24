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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HY1100/01
HY110001
Erhältlich in
Die One für bessere Putzergebnisse
Die One für unterwegs
Die One für ein einfaches Putzerlebnis
Die One in verschiedenen Farben
Die One putzt wie eine Handzahnbürste – nur intensiver und schneller. 13.000 Mikrovibrationen pro Minute und wellenförmige Borsten reinigen Ihre Zähne sanft für ein strahlend weißes Lächeln.
Die One ist für Reisen gemacht und verleiht Ihnen einfach überall ein sauberes Gefühl. Sie ist schlank und leicht und passt optimal in eine kompakte Reisetasche.
Manchmal brauchen wir alle ein wenig Hilfe. Die One hält Sie alle 30 Sekunden mit einem Summen dazu an, zum nächsten Teil Ihres Mundes zu wechseln. Ein längeres Summen von 2 Minuten zeigt Ihnen an, wann Sie fertig sind.
4.5
von 5
183
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Peter199
24/03/2025
Deutschland
Besser als alle Zahnbürsten m. fest verbautem Akku
Die Batterieversion funktioniert auch einwandfrei mit Akku! Man fragt sich warum das bei den teuren Modellen von Philips und den anderen Wettbewerbern nicht möglich ist. Ersetzt bei mir deutlich teurere Vorgängermodelle, bei denen mittlerweile relativ schnell der Akku versagt. Deutlich mehr als eine Reisezahnbürste! Vollwertig einsetzbar!
Vorteile
Voll funktionsfähig für jeden Tag! Batterie kann gegen handelüblichen AKKU getauscht werden, funktioniert einwandfrei!
Nachteile
Bürstenköpfe nicht kompatibel mit dem Rest von Philips!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/04 Zahnbürste mit Batterie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/04 Zahnbürste mit Batterie verfasst
Christina2212
03/01/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
One by Sonicare
Sehr gute Zahnbürste für Reisen. Ideal ist das Etui, um sie aufzubewahren.
Vorteile
Handlich
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/01 Zahnbürste mit Batterie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/01 Zahnbürste mit Batterie verfasst
YHDK
04/08/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Nicht nur eine Reisezahnbürste ‼️
Sicherlich fragt man sich selbst, warum man trotz Sonderangebot eine "Reisezahnbürste" so teuer bezahlt! Aber bereits nach ersten Nutzung haben meine Frau vor Begeisterung alle vorhandenen Zahnbürsten entsorgt. Von der in die Jahre gekommenen Oxxl B bis hin zu den üblichen Batterie-Zahnbürsten. Nicht eine der gewohnten Zahnbürsten kam an das Sauberkeitsgefühl nach Benutzung der Philips One heran. Und nach mittlerweile fast 3 Monaten Nutzung laufen oder putzen die beiden zierlichen Geräte unverändert gut. Und als Reisebegleiter sind sie unübertroffen und jeder anderen Zahnbürste meilenweit überlegen. Ganz nebenbei ist die Philips One sicher die beste Werbung für die "großen" Sonicare-Zahnbürsten ... meine Frau hat bereits einen Wunsch angemeldet ... Sonicare Premium (oder war das Prestige) in der Champagner-Version ...
Vorteile
Einfach praktisch. Und sie kann mehr als jede Andere !!
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/02 Zahnbürste mit Batterie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/02 Zahnbürste mit Batterie verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).