Ladeglas und Reiseetui

Das Aufladen einer Zahnbürste war noch nie so einfach. Setzen Sie Ihre Zahnbürste einfach nach dem Bürsten in den eleganten Halter aus Glas, und sie wird sofort aufgeladen. Das Glas fügt sich nicht nur elegant in Ihr Badezimmer ein, sondern kann auch zum Ausspülen verwendet werden. Verwenden Sie die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen regelmäßig. In unserem hochwertigen Reiseetui können Sie Ihre Zahnbürste unterwegs hygienisch aufbewahren.