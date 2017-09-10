Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Ladeglas
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*
Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
4.2
von 5
246
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Sonne1
10/09/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Schallzahnbürste
Diese Zahnbürste habe ich schon einmal gekauft, war sehr zufrieden damit, kann ich nur weiteremphelen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
ClaudiaXX
07/09/2017
Österreich
Garantietausch
Meine Zahnärztin und ich sind mit der Leistungsqualität der Philips Sonicare DiamondClean sehr zufrieden. Leider war meine Zahnbürste bereits nach 6 Monaten defekt. Aber der Garantietausch bei Philips hat problemlos und sehr schnell funktioniert und ich habe sogar zusätzliches Zubehör erhalten. Somit bin ich wieder eine sehr zufriedene Kundin und hoffe das kein weiterer Garantietausch notwendig ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Kurt71
22/08/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Reinigungsergebnisse !!!
Habe dieses Gerät Direkt bei Philips bestellt, und gleich Registriert. (Wie schon alle anderen Philips Geräte auch) Die Garantie wurde dadurch gleich um zwei Jahre Verlängert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm