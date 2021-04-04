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  • Ein strahlendes Lächeln mit weißen Zähnen
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  • Ein strahlendes Lächeln mit weißen Zähnen
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  • Ein strahlendes Lächeln mit weißen Zähnen
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Eingestellt

Philips Sonicare W3 Premium WhiteStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX9062/17

4.8
| (152) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Ein strahlendes Lächeln mit weißen Zähnen
Speisen und Getränke können Ihr strahlendes Lächeln etwas abdunkeln. Unser W3 Premium White-Bürstenkopf verhilft Ihnen zu einem strahlenderen Lächeln. Die speziellen Borsten entfernen oberflächliche Verfärbungen und hellen Zähne in nur 3 Tagen sichtbar auf. Nicht zuletzt werden Ihre Zähne besonders gründlich gereinigt.
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Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in nur 3 Tagen*

Ein strahlendes Lächeln mit weißen Zähnen

  • Doppelpack

  • Standardgröße

  • Aufsteckbar

  • Smart-Bürstenkopferkennung

Entfernt bis zu 100 % mehr oberflächliche Verfärbungen in nur 3 Tagen*

Entfernt bis zu 100 % mehr oberflächliche Verfärbungen in nur 3 Tagen*

Die dicht stehenden Mittelborsten des Philips Sonicare Premium White Bürstenkopfes entfernen Plaque und jede oberflächliche Verfärbung von Getränken und Speisen. Die biegsamen Seiten passen sich der einzigartigen Kontur Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches an für eine Tiefenreinigung und ein strahlenderes Lächeln in nur 3 Tagen.

Bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** für mühelose Reinigung

Bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** für mühelose Reinigung

Mit unserer adaptiven Reinigungstechnologie erhalten Sie bei jeder Reinigung ein individuelles Putzerlebnis. Weiche, flexible Seiten aus Gummi des Premium White Bürstenkopf passen sich den einzigartigen Konturen Ihres Mundes an. Die Borsten passen sich Zahnfleisch und Zähnen an mit bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** als bei einem normalen Bürstenkopf und sorgen für eine Tiefenreinigung, sogar in schwer zugänglichen Bereichen. Die adaptive Reinigungstechnologie absorbiert übermäßigen Druck und ermöglicht eine sanfte Führung entlang des Zahnfleischrandes sowie eine verbesserte Schwingbewegung für ein einzigartiges Mundgefühl und eine hervorragende Reinigung.

Bis zu 10 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 10 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Mit den Premium White Bürstenköpfen erhalten Sie hervorragende Reinigungsergebnisse und eine tägliche Aufhellung Ihrer Zähne. Das flexible Design entfernt bis zu 10 x mehr Plaque**** von Ihren Zähnen und am Zahnfleischrand für eine Tiefenreinigung, die Sie sehen und fühlen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.8

von 5

152

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

2

04/04/2021

Österreich

Österreich

Philips Sonicare W3 premium white ist die beste...

... in meinem vergleich mit bürsten die winen white effekt versprechen. Unschlagbar verwende nur mehr diese!

Vorteile

Super effizienter white effekt entfernt verfärbungen in nur 2-3 tagen

Nachteile

Keine nachteile

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Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9062/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9062/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

06/02/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super

Passt und funktioniert hervorragend. Hält sehr lange.

Vorteile

Langlebigkeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9064/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9064/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

10/12/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Es gibt nix zu meckern

Die Bürsten kamen schnell und in einwandfreiem Zustand an.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9064/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9064/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. im White+-Modus mit der führenden Zahnpaste für Zahnaufhellung im Vergleich zur Handzahnbürste

  2. Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart-Zahnbürstenhandstücken verfügbar

  3. als mit einem DiamondClean-Bürstenkopf

  4. als mit einer Handzahnbürste