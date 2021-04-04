Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX962K
HX9631/16
HX962G
HX9691/02
HX962V
HX9691/06
HX992B
HX9912/18
HX9601
HX9601/03
HX962P
HX9661/02
Doppelpack
Standardgröße
Aufsteckbar
Smart-Bürstenkopferkennung
Die dicht stehenden Mittelborsten des Philips Sonicare Premium White Bürstenkopfes entfernen Plaque und jede oberflächliche Verfärbung von Getränken und Speisen. Die biegsamen Seiten passen sich der einzigartigen Kontur Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches an für eine Tiefenreinigung und ein strahlenderes Lächeln in nur 3 Tagen.
Mit unserer adaptiven Reinigungstechnologie erhalten Sie bei jeder Reinigung ein individuelles Putzerlebnis. Weiche, flexible Seiten aus Gummi des Premium White Bürstenkopf passen sich den einzigartigen Konturen Ihres Mundes an. Die Borsten passen sich Zahnfleisch und Zähnen an mit bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** als bei einem normalen Bürstenkopf und sorgen für eine Tiefenreinigung, sogar in schwer zugänglichen Bereichen. Die adaptive Reinigungstechnologie absorbiert übermäßigen Druck und ermöglicht eine sanfte Führung entlang des Zahnfleischrandes sowie eine verbesserte Schwingbewegung für ein einzigartiges Mundgefühl und eine hervorragende Reinigung.
Mit den Premium White Bürstenköpfen erhalten Sie hervorragende Reinigungsergebnisse und eine tägliche Aufhellung Ihrer Zähne. Das flexible Design entfernt bis zu 10 x mehr Plaque**** von Ihren Zähnen und am Zahnfleischrand für eine Tiefenreinigung, die Sie sehen und fühlen können.
4.8
von 5
152
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Fred@67
04/04/2021
Österreich
Philips Sonicare W3 premium white ist die beste...
... in meinem vergleich mit bürsten die winen white effekt versprechen. Unschlagbar verwende nur mehr diese!
Vorteile
Super effizienter white effekt entfernt verfärbungen in nur 2-3 tagen
Nachteile
Keine nachteile
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9062/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9062/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Gorillajens
06/02/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super
Passt und funktioniert hervorragend. Hält sehr lange.
Vorteile
Langlebigkeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9064/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9064/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Timberwolf71
10/12/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Es gibt nix zu meckern
Die Bürsten kamen schnell und in einwandfreiem Zustand an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9064/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W3 Premium White HX9064/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
im White+-Modus mit der führenden Zahnpaste für Zahnaufhellung im Vergleich zur Handzahnbürste
Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart-Zahnbürstenhandstücken verfügbar
als mit einem DiamondClean-Bürstenkopf
als mit einer Handzahnbürste