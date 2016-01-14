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  • Tieferes Eindringen in Zahnzwischenräume. Optimale Reinigung.*
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Eingestellt

Philips Sonicare i InterCareStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX9004/10

4.7
| (112) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Tieferes Eindringen in Zahnzwischenräume. Optimale Reinigung.*
Mit fortschrittlicher Tufting-Technologie und besonders langen Borsten hilft i InterCare, bis zu 7 Mal mehr Plaque als eine herkömmliche Zahnbürste aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen und die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern.
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
Nachfüllpack zum Patiententestprogramm

Nachfüllpack zum Patiententestprogramm
Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6481/60

Mitarbeitertestmodell

Mitarbeitertestmodell
ProtectiveClean 4300

HX680Q

HX6848/98

ExpertClean 7500

ExpertClean 7500
Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX962K

HX9631/16

ExpertClean 7500

ExpertClean 7500
Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX962G

HX9691/02

ExpertClean 7500

ExpertClean 7500
Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX962V

HX9691/06

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9601

HX9601/03

ExpertClean 7500

ExpertClean 7500
Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX962P

HX9661/02

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX960G

HX9601/02

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Elektrische Schallzahnbürste

HX684E

HX6821/47

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX6848/92

Reinigung zwischen den Zähnen und an schwer erreichbaren Stellen

Tieferes Eindringen in Zahnzwischenräume. Optimale Reinigung.*

  • 4er-Pack

  • Standardgröße

  • Aufsteckbar

  • Smart-Bürstenkopferkennung

Entfernen Sie bis zu 7 x mehr Plaque mit unserem InterCare-Bürstenkopf*

Entfernen Sie bis zu 7 x mehr Plaque mit unserem InterCare-Bürstenkopf*

Stecken Sie den InterCare-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern. Die extra langen Borsten entfernen Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an schwer erreichbaren Stellen und sorgen so für gesünderes Zahnfleisch.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen

Der InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Zudem verringert er nachweislich Zahnfleischbluten und Entzündungen in nur zwei Wochen.

Wählt automatisch den besten Putzprogramm für optimale Ergebnisse**

Wählt automatisch den besten Putzprogramm für optimale Ergebnisse**

Erhalten Sie die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung**. Der InterCare-Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück** und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Reinigung. Sie müssen nur noch putzen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

112

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

14/01/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

einfach zum handhaben und keine störenden Vibrationen

einfach zum handhaben, schont das Zahnfleisch und die Vibrationen werden nicht als unangenehm empfunden. Es muss kein Druck ausgeübt werden und die Zähne werden schonend gereinigt! Mein Zahnarzt ist seit dem ich dieses Produkt verwende sehr zufrieden, da er meint das meine Zähne merkbar besser geworden sind (weniger Zahnstein und weniger Verfärbungen) ! DANKE !!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für InterCare HX9004/64 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für InterCare HX9004/64 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

28/06/2026

Deutschland

Deutschland

Solides Produkt

ch bin mit den InterCare-Bürstenköpfen sehr zufrieden. Durch die längeren Borsten reinigen sie die Zahnzwischenräume besonders gründlich und hinterlassen ein angenehm sauberes Gefühl. Die Bürstenköpfe sind angenehm auf dem Zahnfleisch und passen perfekt auf meine Philips Sonicare. Auch nach mehreren Wochen Nutzung behalten die Borsten ihre Form. Der Preis ist zwar etwas höher, die Reinigungsleistung überzeugt mich aber. Ich würde sie wieder kaufen und weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Date of Use 2026-06-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Date of Use 2026-06-07

28/06/2026

Deutschland

Deutschland

gute Reinigungsfunktion sanft zum Zahnfleisch

im Rahmen einer Auswahl, durfte ich die Bürstenköpfe testen. Diese ließen sich gut auf die Bürste aufstecken. Die Bewegungen im Mund waren angenehm. Die Reinigungsleistung waren spürbar zu merken. Die Bürsten sind sanft zum Zahnfleisch aber entfernen die Belege trotzdem sehr effizient. Tolles Bürsten mit klarer Empfehlung.

Vorteile

sanft und effizient

Nachteile

keine gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Date of Use 2026-05-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Date of Use 2026-05-17

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Haftungsausschlüsse

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart Zahnbürstenhandstücken verfügbar