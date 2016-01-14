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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX962K
HX9631/16
HX962G
HX9691/02
HX962V
HX9691/06
HX9601
HX9601/03
HX962P
HX9661/02
HX960G
HX9601/02
HX684E
HX6821/47
HX6848/92
4er-Pack
Standardgröße
Aufsteckbar
Smart-Bürstenkopferkennung
Stecken Sie den InterCare-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern. Die extra langen Borsten entfernen Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an schwer erreichbaren Stellen und sorgen so für gesünderes Zahnfleisch.
Der InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Zudem verringert er nachweislich Zahnfleischbluten und Entzündungen in nur zwei Wochen.
Erhalten Sie die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung**. Der InterCare-Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück** und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Reinigung. Sie müssen nur noch putzen.
4.7
von 5
112
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
maximillian68
14/01/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
einfach zum handhaben und keine störenden Vibrationen
einfach zum handhaben, schont das Zahnfleisch und die Vibrationen werden nicht als unangenehm empfunden. Es muss kein Druck ausgeübt werden und die Zähne werden schonend gereinigt! Mein Zahnarzt ist seit dem ich dieses Produkt verwende sehr zufrieden, da er meint das meine Zähne merkbar besser geworden sind (weniger Zahnstein und weniger Verfärbungen) ! DANKE !!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für InterCare HX9004/64 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für InterCare HX9004/64 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Drinesa
28/06/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Solides Produkt
ch bin mit den InterCare-Bürstenköpfen sehr zufrieden. Durch die längeren Borsten reinigen sie die Zahnzwischenräume besonders gründlich und hinterlassen ein angenehm sauberes Gefühl. Die Bürstenköpfe sind angenehm auf dem Zahnfleisch und passen perfekt auf meine Philips Sonicare. Auch nach mehreren Wochen Nutzung behalten die Borsten ihre Form. Der Preis ist zwar etwas höher, die Reinigungsleistung überzeugt mich aber. Ich würde sie wieder kaufen und weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Date of Use 2026-06-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Date of Use 2026-06-07
mar235
28/06/2026
Deutschland
Teil der Aktion
gute Reinigungsfunktion sanft zum Zahnfleisch
im Rahmen einer Auswahl, durfte ich die Bürstenköpfe testen. Diese ließen sich gut auf die Bürste aufstecken. Die Bewegungen im Mund waren angenehm. Die Reinigungsleistung waren spürbar zu merken. Die Bürsten sind sanft zum Zahnfleisch aber entfernen die Belege trotzdem sehr effizient. Tolles Bürsten mit klarer Empfehlung.
Vorteile
sanft und effizient
Nachteile
keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Date of Use 2026-05-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Date of Use 2026-05-17
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart Zahnbürstenhandstücken verfügbar