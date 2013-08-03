ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Go to promotion

NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

Jetzt entdecken

  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume

Eingestellt

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8111/12

3.7
| (774) Bewertungen
Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
Wenn Sie nicht regelmäßig Zahnseide zur Zahnreinigung verwenden, erreichen Sie nicht die Bakterien, die sich in den Zahnzwischenräumen ansammeln. Mit dem Philips Sonicare AirFloss können Sie Ihre Zähne täglich gründlich reinigen, ohne mühevolle Reinigung mit Zahnseide.
Alle Vorteile anzeigen

Verbessert die Mundgesundheit auf sanfte und wirkungsvolle Art

Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume

  • Wiederaufladbar

  • mit 1 Düse

Die Microburst-Technologie reinigt auf Tastendruck

Die Microburst-Technologie reinigt auf Tastendruck

Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.

Aufladen nach zwei Wochen

Aufladen nach zwei Wochen

Der AirFloss kann zwei Wochen verwendet werden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Einfache Anwendung per Tastendruck; so einfach wie ein Mausklick

Einfache Anwendung per Tastendruck; so einfach wie ein Mausklick

Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

774

Bewertungen

03/08/2013

Österreich

Österreich

Einzigartiges Produkt

Mit dem AifFloss kann man innerhalb kürzerster Zeit die Zahnzwischenräume auf hygienische Art und Weise reinigen. Kein Vergleich zu Zahnseide! Das Gerät wurde mir von meinem Zahnarzt empfohlen und auch einige Zeit zur Probe überlassen. Ich war überzeugt davon und habe es mir umgehend gekauft.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst

29/07/2013

Österreich

Österreich

Dieses Produkt reinigt grossartig die Zahnzwischenräume

Dieses Produkt lässt die altgediente Zahnseide vergesse und ist zu dem angenehm im Gebrauch, weil es keine Verletzungen am Zahnfleisch hervorruft. Ausserdem wird Wasser mit verstärktem Druck durch die Zahnzwischenräume am Zahnfleischrand gepresst. So hat das Wasser keine Chance, Speisereste zwischen Zahnfleisch und Zahnwurzel zu spühlen, wodurch früher Entzündungen entstanden sind, die sehr schmerzhaft waren. Mit dem Airfloss besteht da keine Gefahr. Zuerst die Reinigung mit dem Airfloss und dann die Zähne gründlich putzen, am besten mit einer Elektrozahnbürste und einer eher nicht mit Fluor angereicherten Zahnpaste. Dies jeden Tag zumindest 2x gemacht entzieht dem Zahnarzt fast einen ganzen Kunden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst

29/07/2013

Österreich

Österreich

Super saubereres Gefühl

Ich kann nur sagen das ich super zufrieden bin. Bei der ersten Anwendung hatte ich eine kleine Bedienungsschwäche. Zu empfehlen ist ein geschlossener Mund, sonst muss man alle Spiegel putzen! Aber das bekommt man sehr schnell raus. Kinderleicht zu bedienen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum reinen Putzen mit einer normalen Handzahnbürste