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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8111/12
Wiederaufladbar
mit 1 Düse
Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.
Der AirFloss kann zwei Wochen verwendet werden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.
3.7
von 5
774
Bewertungen
fuby
03/08/2013
Österreich
Einzigartiges Produkt
Mit dem AifFloss kann man innerhalb kürzerster Zeit die Zahnzwischenräume auf hygienische Art und Weise reinigen. Kein Vergleich zu Zahnseide! Das Gerät wurde mir von meinem Zahnarzt empfohlen und auch einige Zeit zur Probe überlassen. Ich war überzeugt davon und habe es mir umgehend gekauft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Mansch
29/07/2013
Österreich
Dieses Produkt reinigt grossartig die Zahnzwischenräume
Dieses Produkt lässt die altgediente Zahnseide vergesse und ist zu dem angenehm im Gebrauch, weil es keine Verletzungen am Zahnfleisch hervorruft. Ausserdem wird Wasser mit verstärktem Druck durch die Zahnzwischenräume am Zahnfleischrand gepresst. So hat das Wasser keine Chance, Speisereste zwischen Zahnfleisch und Zahnwurzel zu spühlen, wodurch früher Entzündungen entstanden sind, die sehr schmerzhaft waren. Mit dem Airfloss besteht da keine Gefahr. Zuerst die Reinigung mit dem Airfloss und dann die Zähne gründlich putzen, am besten mit einer Elektrozahnbürste und einer eher nicht mit Fluor angereicherten Zahnpaste. Dies jeden Tag zumindest 2x gemacht entzieht dem Zahnarzt fast einen ganzen Kunden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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maus99
29/07/2013
Österreich
Super saubereres Gefühl
Ich kann nur sagen das ich super zufrieden bin. Bei der ersten Anwendung hatte ich eine kleine Bedienungsschwäche. Zu empfehlen ist ein geschlossener Mund, sonst muss man alle Spiegel putzen! Aber das bekommt man sehr schnell raus. Kinderleicht zu bedienen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst
Im Vergleich zum reinen Putzen mit einer normalen Handzahnbürste