Next-Generation Sonicare Technologie

Genießen Sie ein einzigartiges Zahnputzerlebnis und ein neues Level der Mundhygiene mit der Next-Generation Sonicare Technologie. Während des Putzens passt das innovative Magnetsystem der Zahnbürste die Putzleistung automatisch an. So sorgt sie für eine gleichbleibend optimale Leistung von 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute – selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung des Bürstenkopfes indem sie sanft Flüssigkeit zwischen die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands pulsiert. So erhalten Sie bei jedem Zähneputzen eine umfassende Reinigung.