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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX684E
HX6821/47
HX6848/92
HX680U
HX6800/28
HX684A
HX6851/34
HX684A
HX6857/28
HX684A
HX6857/52
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/63
Doppelpack
Standardgröße
Aufsteckbar
Hervorragende Reinigung, weißere Zähne.
Der Philips Sonicare DiamondClean Bürstenkopf entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur sieben Tagen.
Die DiamondClean verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, diamantförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.
Es ist klinisch erwiesen, dass der Philips Sonicare DiamondClean Bürstenkopf in nur vier Wochen bis zu 7 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste entfernt.
4.5
von 5
103
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Rosita58
07/11/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Dies Philips Sonicare hat ein besseres Reinigungsergebnis
Die Reinigungsleistung ist sehr zufriedenstellend, nach dem Putzen hat man das Gefühl, dass sich die Zähne glatt fühlen und man hat ein richtig frisches Mundgefühl nach dem Putzen. Das Styling ist modern, der Griff liegt gut in der Hand, Fazit: sehr gut verarbeitet und qualitativ hochwertig.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6062/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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reisi21
29/11/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Ausgezeichnet geeignet für die tägliche Zahnpflege
Die Bürsten bilden mit der Zahnbürste eine kongeniale Einheit. Man kann sie bestens weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6066 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
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Frankfurterin
19/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürstenköpfe
Ich bin sehr begeistert von diesen Bürstenköpfen, die Zähne fühlen sich danach an, als wenn man von einer Professionellen Zahnreinigung kommen würde. Ich hatte vorher die Pro Result Bürsten Köpfe, doch seitdem ich diese hier besitze würde ich Sie nicht mehr austauschen wollen.
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Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
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Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste