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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
1er-Pack
Standardgröße
Aufsteckbar
Kinderfreundliche Reinigung
Der Philips Sonicare For Kids Bürstenkopf bietet klinisch erwiesen eine gründlichere Plaque-Entfernung als eine Handzahnbürste. Fangen Sie bei Ihren Kindern mit mehr Schutz von Zahnschäden und angenehmeren Kontrollbesuche beim Zahnarzt an. Bessere Untersuchungsergebnisse garantiert, sonst bekommen Sie Ihr Geld zurück.
Der Philips Sonicare For Kids Standard-Bürstenkopf verfügt über ein ergonomisch geformtes Profil, geeignet für Ihr Kind im Alter von 7 Jahren und darüber, und weiche Borsten für eine sanfte Reinigung. Er verfügt außerdem über einen Gummiüberzug auf der Rückseite des Bürstenkopfs für eine sicherere, angenehmere Reinigung. Auch in kleinerer, kompakter Größe für Kinder ab 4 Jahren erhältlich.
Unsere Schalltechnologie ermöglicht es Ihnen, die begrenzte Zeit, die Ihre Kinder mit dem Zähneputzen verbringen, optimal zu nutzen, da sie an gesunde Gewohnheiten herangeführt werden und ihre Zahnputztechnik perfektionieren.
4.6
von 5
150
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
tommy2025
12/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekt
Die For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe sind perfekt fürdie Kleinen sie sind snaft aber doch gründlich .
Vorteile
Sanft, gründlich, kindgerecht
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Häschen398
06/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Zähneputzen kinderleicht!
Zähneputzen war bei uns noch nie die Lieblingsbeschäftigung. Mit der Sonicare hat sich das geändert. Unser Kind beschreibt das Putzen mit den Bürstenköpfen als Massage für die Zähne. Es macht ihm Spaß und er klagt nicht über Schmerzen oder das es zu groß sei. Wir würden es immer wieder kaufen!
Vorteile
Zähneputzen ohne meckern
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Kaeseline
05/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Tolle Bürstenköpfe für Kinder
Im Rahmen eines Produkttests wurden mir die Sonicare Bürstenköpfe for Kids von Philips zur Verfügung gestellt. Sie passen perfekt auf meine Sonicare Schallzahnbürste. Sehen qualitativ hochwertig aus und sind von Größe und Form perfekt für Kinder und deren Zähne geeignet. Auch unser kleiner Tester von 8 Jahren ist mit den Bürstenköpfen gut zurecht gekommen. Die Festigkeit der Borsten war genau richtig. Daher empfehlen wir dieses Produkt gern weiter.
Vorteile
gute Größe für Kinder
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste