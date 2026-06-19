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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6005/21
HX962K
HX9631/16
HX962G
HX9691/02
HX962V
HX9691/06
HX9601
HX9601/03
HX962P
HX9661/02
HX960G
HX9601/02
5er-Pack
Diamantförmige Borsten sorgen für eine erstklassige Reinigung. Hellen Zähne in nur einer Woche auf.
Diamantförmige Borsten sorgen für eine erstklassige Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Hellen Ihre Zähne in nur einer Woche auf.
Eine große Oberfläche sowie konturierte Borsten sorgen für eine fortschrittliche Reinigung und gesundes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.
Bewertungen
Im Vergleich zu einer Handzahnbürste