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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX3671/14
HX367BK
Erhältlich in
Drucksensor
2-Minuten-Timer
Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque
14 Tage Betriebsdauer
Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.
Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.
Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.
4.2
von 5
746
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Klapu
23/08/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Wirklich gutes Produkt
Bin sehr zufrieden Akku hält lang leise klein und handlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst
Pampam1210
09/08/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Preis/Leistungsverhältnis top
Einfach zum Handhaben, liegt gut in der Hand! Absolut zufriedenstellend
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/13 Elektrische Schallzahnbürste - Weiß verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/13 Elektrische Schallzahnbürste - Weiß verfasst
16/04/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr handlich, stylisch und reinigt gründlich
Die elektrischen Schallzahbürsten sind viel "schlanker" und kleiner bzw. handlicher als das Vorgängermodell. Sie hat auch mehr Funktionen und 2 eigene Ladegeräte, was sehr praktisch ist. Ich bin total happy und zufrieden, dass sie die Zähne sehr gründlich reinigt und dennoch sanft zum Zahnfleisch ist.
Vorteile
reinigt gründlich und ist dennoch sanft zu freiliegenden Zahnhälsen und Zahnfleisch
Nachteile
habe noch keinen gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch
Individuelle Ergebnisse können variieren
Daten sind abrufbar
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm