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  • Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.
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Philips Sonicare 3100 seriesElektrische Schallzahnbürste - Schwarz

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Sugar Rose
Sugar Rose
Weiß
Weiß
Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.
Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

  • Drucksensor

  • 2-Minuten-Timer

  • Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque

  • 14 Tage Betriebsdauer

Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.

Der integrierte Drucksensor schützt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch

Der integrierte Drucksensor schützt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch

Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.2

von 5

746

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

23/08/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Wirklich gutes Produkt

Bin sehr zufrieden Akku hält lang leise klein und handlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst

09/08/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Preis/Leistungsverhältnis top

Einfach zum Handhaben, liegt gut in der Hand! Absolut zufriedenstellend

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/13 Elektrische Schallzahnbürste - Weiß verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/13 Elektrische Schallzahnbürste - Weiß verfasst

16/04/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr handlich, stylisch und reinigt gründlich

Die elektrischen Schallzahbürsten sind viel "schlanker" und kleiner bzw. handlicher als das Vorgängermodell. Sie hat auch mehr Funktionen und 2 eigene Ladegeräte, was sehr praktisch ist. Ich bin total happy und zufrieden, dass sie die Zähne sehr gründlich reinigt und dennoch sanft zum Zahnfleisch ist.

Vorteile

reinigt gründlich und ist dennoch sanft zu freiliegenden Zahnhälsen und Zahnfleisch

Nachteile

habe noch keinen gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch

  2. Individuelle Ergebnisse können variieren

  3. Daten sind abrufbar

  4. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm