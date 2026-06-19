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Eingestellt

3000 SeriesLuftbefeuchter

HU3916/10

Atme den Unterschied
Füllen Sie Ihr Zuhause mit angenehmer, reiner Luft. Dank NanoCloud Technologie findet die Befeuchtung mit 99 % weniger Bakterien (1) statt und es bleiben kein weißer Staub und keine nassen Stellen zurück. Intelligente Sensoren und gleichmäßige Luftverteilung sorgen für die ideale Luftfeuchtigkeit im ganzen Raum.
Alle Vorteile anzeigen

Befeuchtung trockener Luft und automatische Anpassung

Atme den Unterschied

  • Befeuchtet Räume bis zu 45 m²

  • 300 ml/h Befeuchtungsrate

  • Bis zu 99 % weniger Bakterien

  • Automatische Feuchtigkeitseinstellungen

Bis zu 99 % weniger Bakterien dank NanoCloud Technologie (1)

Bis zu 99 % weniger Bakterien dank NanoCloud Technologie (1)

Die einzigartige NanoCloud Technologie wendet einen natürlichen Verdunstungsprozess an, um reinen Wasserdampf zu erzeugen. Der ultrafeine NanoCloud Nebel ist nicht sichtbar und Bakterien und Rückstände können sich nur äußerst schwer an diesem festsetzen – die Luft wird also mit bis zu 99 % weniger Freisetzung von Bakterien befeuchtet als bei üblichen Ultraschall-Luftbefeuchtern. (1)

Effektiv in Räumen bis zu 45 m2 (3)

Effektiv in Räumen bis zu 45 m2 (3)

3 Lüftergeschwindigkeiten und automatische Einstellungen bieten die Leistung und den Komfort Ihrer Wahl. Mit einem Ausstoß von bis zu 300 ml/h werden Räume von bis zu 45 m2 effektiv befeuchtet. (2,3)

Gleichmäßige, effektive Zirkulation im gesamten Raum

Gleichmäßige, effektive Zirkulation im gesamten Raum

Ein 360-Grad-Diffusor verteilt die befeuchtete Luft gleichmäßig im gesamten Raum. Der ultrafeine NanoCloud Dampf verteilt sich großflächiger und verhindert besonders in großen Räumen eine Übersättigung für eine effektive Befeuchtung.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen, die keine zusätzliche Technologie zur Verringerung der Ausbreitung von Bakterien enthalten, getestet von einem unabhängigen Labor

  2. (2) Getestet durch GB/T 23332-2018 in einem unabhängigen Labor. Starttemperatur von 23±2 °C und relative Luftfeuchtigkeit von 30±2 %

  3. (3) Berechnung gemäß AHAM HU-1-2016 Abschnitt 7.3 und basierend auf der Luftbefeuchtungsleistung, getestet durch GB/T 23332-2018 in einem unabhängigen Labor

  4. (4) Die Ablagerung von Mineralien auf Möbeln wurde von einem unabhängigen Labor über einen Zeitraum von 3 Stunden gemäß DIN 44973, IUTA e. V. getestet.

  5. (5) Getestet durch GB 21551.3-2010 in einem unabhängigen Labor. Ozon, TVOC, PM10 und UV-Intensität liegen unterhalb des Grenzwerts.

  6. (6) Berechnung auf Grundlage eines vollen 3-Liter-Wasserbehälters mit Geschwindigkeitsstufe 1 und einer Befeuchtungsrate von 150 ml/h.