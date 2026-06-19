Bis zu 99 % weniger Bakterien dank NanoCloud Technologie (1)

Die einzigartige NanoCloud Technologie wendet einen natürlichen Verdunstungsprozess an, um reinen Wasserdampf zu erzeugen. Der ultrafeine NanoCloud Nebel ist nicht sichtbar und Bakterien und Rückstände können sich nur äußerst schwer an diesen anhängen – die Luft wird also mit bis zu 99 % weniger Freisetzung von Bakterien befeuchtet als bei üblichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie (1).