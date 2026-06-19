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Luftbefeuchter2000 Series

HU2510/10

2 Auszeichnungen

Hygienische Luftbefeuchtung
Fülle dein Zuhause mit angenehmer, reiner Luft. Dank NanoCloud Technologie findet die Befeuchtung mit 99 % weniger Bakterien als bei herkömmlichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie (1) statt – kein weißer Staub, keine nassen Stellen und reines H₂O in deinem Zuhause.
Alle Vorteile anzeigen

Atme den Unterschied

Hygienische Luftbefeuchtung

  • Bis zu 99 % weniger Bakterien (1)

  • NanoCloud Technologie

  • 2-Liter-Wasserbehälter

  • Effektiv in Räumen bis zu 31 m²

Bis zu 99 % weniger Bakterien dank NanoCloud Technologie (1)

Bis zu 99 % weniger Bakterien dank NanoCloud Technologie (1)

Die einzigartige NanoCloud Technologie wendet einen natürlichen Verdunstungsprozess an, um reinen Wasserdampf zu erzeugen. Der ultrafeine NanoCloud Nebel ist nicht sichtbar und Bakterien und Rückstände können sich nur äußerst schwer an diesen anhängen – die Luft wird also mit bis zu 99 % weniger Freisetzung von Bakterien befeuchtet als bei üblichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie (1).

Kein weißer Staub und kein nasser Boden (2)

Kein weißer Staub und kein nasser Boden (2)

Der unsichtbare Nebel von NanoCloud verursacht keinen weißen Staub und hinterlässt keine feuchten Stellen (2). Wassertröpfchen, die von Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie abgegeben werden, können die Umgebung anfeuchten und Mineralien enthalten, die auf nahe gelegenen Oberflächen weiße Rückstände hinterlassen. NanoCloud Partikel sind zu klein, um Mineralien zu enthalten, so dass Ablagerungen und Flecken effektiv vermieden werden.

Sicher, effektiv und vollkommen natürlich (3)

Sicher, effektiv und vollkommen natürlich (3)

NanoCloud Technologie wendet einen natürlichen Verdunstungsprozess an, der weithin als hygienisch sichere und effektive Methode zur Befeuchtung bekannt ist. Es werden keine Ionen, Chemikalien oder Ozon verwendet (3) und es wird kein Wasser erhitzt, so dass kein Verbrennungsrisiko besteht.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen, die keine zusätzliche Technologie zur Verringerung der Ausbreitung von Bakterien enthalten, getestet von einem unabhängigen Labor

  2. (2) Die Ablagerung von Mineralien auf Möbeln wurde von einem unabhängigen Labor über einen Zeitraum von 3 Stunden gemäß DIN 44973, IUTA e. V. getestet.

  3. (3) Getestet durch GB 21551.3-2010 in einem unabhängigen Labor. Ozon, TVOC, PM10 und UV-Intensität liegen unterhalb des Grenzwerts.

  4. (4) Getestet durch GB/T 23332-2018 in einem unabhängigen Labor. Starttemperatur von 23±2 °C und relative Luftfeuchtigkeit von 30±5 %.

  5. (5) Berechnung auf Grundlage eines vollen 2-Liter-Wasserbehälters und einer Befeuchtungsleistung von 190 ml/h.