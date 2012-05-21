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Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS9520/12

3.6

| (88) Bewertungen

1 Auszeichnung

Surround Sound aus allen Richtungen wie im Kino

Über 70 % der an unserem Soundwettbewerb* teilnehmenden Personen bevorzugen Philips 360Sound. Die speziellen 360Sound-Lautsprecher geben den Sound vorne und seitlich ab und füllen so den ganzen Raum mit Klang – genau wie im Kino!

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Surround Sound aus allen Richtungen wie im Kino

  • Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs

360Sound erfüllt den Raum mit Sound aus jedem Winkel

360Sound erfüllt den Raum mit Sound aus jedem Winkel

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 5.1 Home Theater verfügen die 360Sound-Satellitenlautsprecher über jeweils drei Lautsprecher, einen Frontlautsprecher und zwei zur Seite hin abstrahlende, die so angeordnet sind, dass Sie aus allen Richtungen vom beeindruckendem Surround Sound umgeben sind. Zusätzlich zum Prinzip der Dipole verwendet Philips einen eigenen Algorithmus, um den ergreifenden Soundeffekt noch zu verstärken. Dank hochwertiger akustischer Komponenten wie Soft-Kalotten-Hochtöner, Neodym-Magneten und Class D-Digitalverstärkern bietet 360Sound außergewöhnlichen Sound aus jedem Winkel. So können Sie in Ihrem eigenen Wohnzimmer ein echtes Kinoerlebnis genießen.

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

Philips Net TV mit WiFi für Online-Dienste auf Ihrem Fernseher

Philips Net TV mit WiFi für Online-Dienste auf Ihrem Fernseher

Erleben Sie mit Net TV eine große Auswahl an Online-Diensten. Genießen Sie Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte jederzeit direkt auf Ihrem Fernseher. Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System ganz einfach über eine Ethernet-Verbindung an Ihr Heimnetzwerk an, und navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung durch das Online-Angebot. Zusätzlich können Sie mit Ihrer Fernbedienung und der DLNA-zertifizierten PC-Netzwerkfunktion Videos und Musik wiedergeben oder auf Bilder zugreifen, die auf Ihrem Computer gespeichert sind.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Bild von AWARD-1679550

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

88

Bewertungen

21/05/2012

Deutschland

Deutschland

super anlage, selbst plattebspieler kann man anschließen

tolles gerät mit vielen möglichkeiten. einziger negativpunkt (ist aber bekannt) sind Lautsprecher anschlußstecker.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS9520 5.1 Home Entertainment-System verfasst

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10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Super Produkt mit sehr gutem Klang

Das Produkt ist sehr gut nur im SmartTV bereich sehr sehr langsam obwohl ich per LAN und einer 50MB Datenleitung das Produkt nutze. UNd es bricht immer wieder die Verbindung ab.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS9520 5.1 Home Entertainment-System verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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02/11/2011

Deutschland

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS9520 5.1 Home Entertainment-System verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Auf Grundlage von Soundtests, die in Deutschland im November 2010 von Synovate im Vergleich zu einem führenden Mitbewerber durchgeführt wurden. Die Daten sind abrufbar.