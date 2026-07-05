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  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
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Head Shaver Pro 5000 SeriesEssential Rasierer mit ComfortCut Klingen

HS5980/15

4.6
| (305) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
Der Philips Head Shaver Pro 9000 Series wurde für eine gründliche Rasur konzipiert und ist sanft zur Haut. Der fortschrittliche, flexible 360°-Scherkopf passt sich Ihrer Kopfform an, während die ComfortCut-Klingen für einen gleichmäßigen, gründlichen Schnitt in jede Richtung sorgen.
Alle Vorteile anzeigen
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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

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Dieses Produkt

Head Shaver Pro 5000 Series Essential Rasierer mit ComfortCut Klingen

Head Shaver Pro 5000 Series
Essential Rasierer mit ComfortCut Klingen

€ 71,99

  • HS740 Blade Refill

    HS740 Blade Refill
    Elektrische Ersatz-Scherköpfe

    € 32,89

€ 71,99

€ 71,99

Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

  • Flexibler 360°-Scherkopf

  • ComfortCut-Klingen

  • PowerAdapt Sensor

  • Ergonomisches Design

Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer*

Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer*

Die Philips Head Shaver Pro 5000 Series wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, die auch auf der Haut angenehm ist. Dies ist das perfekte Werkzeug für alle, die gepflegt aussehen, sich selbstbewusst fühlen und sich voll ausdrücken möchten.

Schneiden Sie Haare in jede Richtung mit einem flexiblem um 360-Grad-Scherkopf

Schneiden Sie Haare in jede Richtung mit einem flexiblem um 360-Grad-Scherkopf

Der vollständig flexible Scherkopf lässt sich um 360° drehen, um den Kopfkonturen zu folgen und optimalen Hautkontakt selbst an schwierigen Stellen zu gewährleisten. So wird übermäßiger Druck vermieden, die zu Unwohlsein und Reizungen führen können.

Glatte und sanfte Rasur mit ComfortCut Klingen

Glatte und sanfte Rasur mit ComfortCut Klingen

Der Philips Rasierer bietet eine saubere und angenehme Rasur. Seine 36 ComfortCut Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.6

von 5

305

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

05/07/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Superguat !!!

Rasiere meinen Schädel jeden 2. Tag damit !!! Der Akku hält ohne Probleme die ganze Woche durch !!! Die Messer sind super Scharf !!! Kopfhaut fühlt sich ziemlich Glatt an !!! DANKE !!!

Vorteile

Handlich, nicht zu laut, gut zum säubern !!!

Nachteile

bis jetzt noch keine !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst

Date of Use 2026-07-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst

Date of Use 2026-07-04

04/08/2026

Deutschland

Deutschland

Glatte Rasur, guter Kauf

Hatte zuvor 2× Rasierer von Skull Shaver. Dort war nach je 1½ Jahren der Akku defekt. Nun also Philips Head Pro 9000: auf Anhieb eine glattere, schnellere und wirklich ordentliche Rasur. Hochwertiges Zubehör ist inkludiert. Dank der 5 Jahre Garantie nach Registrierung bin ich optimistisch, dass das Gerät halten wird und also der klügere Kauf war. Philips würde diese Garantie wohl kaum ausloben, wenn die Haltbarkeit auch so beschränkt wäre wie beim Wettbewerb. Absolute Empfehlung!

Vorteile

Leistung, Garantie

Nachteile

Etwas hoher Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst

Date of Use 2026-08-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst

Date of Use 2026-08-02

29/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sanft und gründlich gut…

Bin mit dem Headshaver 7000 Pro sehr zufrieden. Rasiert Kopfhaut und Bart sehr gründlich und schonend. Braucht weniger Züge als das entsprechende Produkt von Skullshaver. Der Rasierkopf sollte aber meiner Meinung nach 10 Euro günstiger so wie bei der Konkurrenz sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst

Date of Use 2026-07-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst

Date of Use 2026-07-01

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, verkaufte Stückzahlen, in der Kategorie Körperrasierer, Studie durchgeführt im Oktober 2024 mit Daten aus dem Jahr 2024

  2. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum