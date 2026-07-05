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HS740 Blade RefillElektrische Ersatz-Scherköpfe

HS740/15

4.6

| (376) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

Head Shaver Pro Ersatzklingen werden mit sich selbst schärfenden 36 ComfortCut Klingen aus schwedischem Stahl betrieben. Ersetzen Sie sie alle 6 Monate für 100 % Rasierleistung. HS740 Klingen passen auf HS5980, HS7980 und HS9980 Rasierer.

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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

Kompatible Produkte

Head Shaver Pro 5000 Series

Head Shaver Pro 5000 Series
Essential Rasierer mit ComfortCut Klingen

HS5980/15

Head Shaver Pro 7000 Series

Head Shaver Pro 7000 Series
Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit

HS7980/15

Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör

HS9980/15

Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer*

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

  • Original von Philips

  • Passt auf HS5980, HS7980, HS9980

  • ComfortCut-Klingen

  • Rostfreies Schersystem

Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer*

Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer*

Der Philips Head Shaver Pro wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, die auch auf der Haut angenehm ist. Dies ist das perfekte Werkzeug für alle, die gepflegt aussehen, sich selbstbewusst fühlen und sich voll ausdrücken möchten.

Glatte und sanfte Rasur mit ComfortCut Klingen

Glatte und sanfte Rasur mit ComfortCut Klingen

Der Philips Rasierer bietet eine saubere und angenehme Rasur. Seine 36 ComfortCut Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.

Hergestellt aus schwedischem Messerstahl

Hergestellt aus schwedischem Messerstahl

Philips Head Shaver Pro Klingen werden aus schwedischem Messerstahl hergestellt, der korrosionsbeständig und hautfreundlich ist

Technische Daten

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Bewertungen

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4.6

von 5

376

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

05/07/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Superguat !!!

Rasiere meinen Schädel jeden 2. Tag damit !!! Der Akku hält ohne Probleme die ganze Woche durch !!! Die Messer sind super Scharf !!! Kopfhaut fühlt sich ziemlich Glatt an !!! DANKE !!!

Vorteile

Handlich, nicht zu laut, gut zum säubern !!!

Nachteile

bis jetzt noch keine !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst

Datum der Benutzung 2026-07-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst

Datum der Benutzung 2026-07-04

22/10/2026

Deutschland

Deutschland

Geräte ist das die beste

Ein Satz,das Geräte ist das die beste ich will später noch mal kaufen

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst

Datum der Benutzung 2026-10-22

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst

Datum der Benutzung 2026-10-22

05/10/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt

Als Trockenrasur schon sehr gut. Nass mit Rasierschaum glatt wie mit Rasierklinge. Qualität wie von Philips gewohnt. Ich bin sehr zufrieden.

Vorteile

Rasiert wirklich glatt

Nachteile

nichts

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst

Datum der Benutzung 2026-08-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst

Datum der Benutzung 2026-08-24

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, verkaufte Stückzahlen, in der Kategorie Körperrasierer, Studie durchgeführt im Oktober 2024 mit Daten aus dem Jahr 2024