LED-Smart-Timer mit automatischer Abschaltung

Stellen Sie einfach den Smart-Timer ein, fügen Sie Ihre Zutaten hinzu, und lassen Sie die Küchenmaschine die harte Arbeit für Sie erledigen. Konzentrieren Sie sich auf andere Zubereitungsschritte und erzielen Sie gleichzeitig die gewünschten Mischergebnisse. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.