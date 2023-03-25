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HR7962/21
Perfekte Ergebnisse beim ersten Backversuch
Optimieren Sie Ihre Backergebnisse und stellen Sie in nur 3 Minuten* den perfekten Teig her. Von Brot über Gebäck bis hin zu Soßen, Suppen und anderen leckeren hausgemachten Gerichten – nutzen Sie die HomeID App, die Sie durch jedes Rezept führt. Inklusive Mixer- und Fleischwolfaufsatz.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Küchenmaschine mit Zubehör
Gesamtzeit
recurring payment
Eine einzigartige Technologie, die eine knetende Handbewegung (gleichzeitiges Pressen und Ausrollen) imitiert, sodass du mühelos eine perfekte und elastische Teigmasse in nur 3 Minuten erhältst.*
Durch die Verwendung der HomeID App in Kombination mit der Philips Küchenmaschine müssen Sie nicht länger raten, welche Einstellung Sie benötigen. Wählen Sie ein Rezept aus und die App führt Sie von Anfang bis Ende durch das Rezept – für garantiert perfekte Ergebnisse.
Ergänzen Sie Ihre Backwaren mit Suppen und Soßen, oder sogar mit einem Smoothie in perfekter Konsistenz dank unserem Mixer mit ProBlend Technologie.
Unser Fleischwolfaufsatz mit Edelstahlklingen und leistungsstarkem Motor sorgt für schnelle Ergebnisse bei der Zubereitung von Kofta Kebab, Würsten oder Fleischbällchen (1 kg Fleisch in weniger als 2 Minuten**).
Stellen Sie einfach den Smart-Timer ein, fügen Sie Ihre Zutaten hinzu, und lassen Sie die Küchenmaschine die harte Arbeit für Sie erledigen. Konzentrieren Sie sich auf andere Zubereitungsschritte und erzielen Sie gleichzeitig die gewünschten Mischergebnisse. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.
Die automatische Schüsselbeleuchtung beleuchtet die Zutaten in der Schüssel während des Mischvorgangs, sodass Sie Farbe und Konsistenz deutlich sehen können.
Halte mit dem Spritzschutz die Arbeitsfläche sauber. Er sorgt dafür, dass die Zutaten in der Schüssel bleiben und der Teig einfach ausgegossen werden kann.
Dank Perfect Fit Mixing wird jeder Bereich der Schüssel erreicht und es werden alle Zutaten gründlich vermischt.
Erfüllt all deine Anforderungen beim Mischen und Kneten, ob schnell oder langsam.
Der Metallsockel sorgt für absolute Stabilität, selbst beim Mischen zähester Zutaten.
Das spülmaschinenfeste Zubehör garantiert eine mühelose Reinigung nach jedem Gebrauch.
Eine Küchenmaschine mit langer Lebensdauer dank des speziellen Sensors für den Überhitzungsschutz des Motors (MTP, Motor Thermo Protect) wird verhindert, dass der Motor bei häufigem Gebrauch überhitzt.
Für perfekte Knetergebnisse, selbst bei härtesten Teigen.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Kompatibilität
Sicherheitsfunktion
Gewicht und Abmessungen
Nachhaltigkeit
Ursprungsland
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