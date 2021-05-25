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Eingestellt

Avance CollectionKüchenmaschine

HR7954/00

3.8

| (27) Bewertungen

Unschlagbare Ergebnisse, leichter als gedacht

Wir präsentieren die brandneue Philips Küchenmaschine – unschlagbare Leistung und Vielseitigkeit sowie hohe Benutzerfreundlichkeit!

Alle Vorteile anzeigen

Kuchen, Brot, Pizza, Kekse, Smoothies, Suppen und mehr

Unschlagbare Ergebnisse, leichter als gedacht

  • 900 W, kompakt

  • 4 l Metallschüssel

  • Einfaches 4-in-1-Design

Leistungsstarker 900 W-Motor für gleichmäßige, unschlagbare Ergebnisse

Leistungsstarker 900 W-Motor für gleichmäßige, unschlagbare Ergebnisse

Leistungsstarker 900 W-Motor für gleichmäßige, unschlagbare Ergebnisse.

Mixen mit Planetengetriebe für gut durchmischte Zutaten

Mixen mit Planetengetriebe für gut durchmischte Zutaten

Das Mixen mit Planetengetriebe ermöglicht den Werkzeugen zum Kneten, Mixen und Rühren, sich in einer einzigartigen Rückwärts- und Vorwärtsbewegung statt in einer einfachen Kreisbewegung zu bewegen. So werden alle Bereiche der Schüssel erreicht und die Zutaten gut durchmischt.

4 l Metallschüssel für bis zu 1300 g Teig

4 l Metallschüssel für bis zu 1300 g Teig

Die große, stabile 4 l Metallschüssel kann bequem bis zu 1300 g Teig kneten. So können Sie bis zu 4 Pizzen mit 30 cm Durchmesser oder 2 Brotlaibe in einem Durchgang zubereiten. Dank des Metallgriffs ist die Schüssel leicht zu tragen und auszugießen. Der Spritzschutz verhindert Spritzer während der Verwendung.

Technische Daten

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3.8

von 5

27

Bewertungen

25/05/2021

France

France

Super

Super je l’ai depuis 4 ans maintenant et il fait TOUT !!!

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Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine verfasst

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30/07/2018

België

België

Verifizierter Käufer

Top

Super keuken robot. Hartelijk dank . grtjs S.

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Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7954/00 Keukenrobot verfasst

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25/03/2016

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

super keuken hulp

alles mee gemaakt ,sap coctail,puree,deeg ,echt dit apparaat kan alles .. erg blij met dit multi apparaat

Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7954/01 Keukenmachine verfasst

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