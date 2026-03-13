ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

5000 Series Handmixer

Support

5000 SeriesHandmixer

HR3740/00

5000 Series Handmixer

Zum Shop

Registrieren Sie Ihr Produkt

Erhalten Sie Ihre erweiterte Garantie

Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Consumer Care Book Philips Viva Collection Mixer - English (US)

  • PDF Datei, 655.5 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Viva Collection Mixer - English (US)

  • PDF Datei, 173.5 kB
  • 13 March 2026

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter