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450 W
5 Geschwindigkeiten, Turbofunktion
Kaschmirgrau
Der einzigartig konisch geformte Quirl sorgt dafür, dass viel Luft unter den Teig gehoben wird und somit ein luftiger, glatter Kuchenteig entsteht.
Mit dem leistungsstarken 450-W-Motor ist selbst die Arbeit mit dem zähesten Teig ein Kinderspiel.
Dank der großen Auswahl an Geschwindigkeiten hast du die volle Kontrolle beim Rühren.
4.7
von 5
50
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Philips 2021
10/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Muito prática, funcional gosto muito de trabalhar
A qualquer pessoa, fiquei bem servida. Tem um bater silencioso e os bolos ficam tão fofos.
Vorteile
Muito funcional
Nachteile
Não tem
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst
Claro_
07/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Compacta, potente e durável
Tenho uma cozinha pequena e andava à procura de uma espécie de robô de cozinha mas compacto. Fiquei muito agradada com o produto. Tem força até para amassar a massa mais chata para fazer pão
Vorteile
Fácil guardar, amassa bem a farinha para pao
Nachteile
Ter que estar sempre presente enquanto confecciona/ segurar a taça onde está a trabalhar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst
kzero
03/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Esta maquina é imbatível
Acreditem que já tive varias batedeiras, mas como está nunca, claras em castelo com esta "menina " é em segundos, não gastem dinheiro em outras comprem esta e não se vão arrepender...É uma Maquina de fazer bolos!
Vorteile
Potência e o peso.
Nachteile
não ter suporte, mas como eu já tive outras marcas fiquei com o suporte das antigas.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst
Schlagen von 4 Eiweißen im Vergleich zum Vorgängermodell