Avance Collection

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  • Mehr Abwechslung bei frischer selbstgemachter Pasta
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Avance CollectionZubehörset für Pastamaker und Nudelmaschine

HR2490/00

Mehr Abwechslung bei frischer selbstgemachter Pasta
Möchtest du gern verschiedene Arten von frischen Nudeln ganz einfach zu Hause genießen? Diese Aufsätze wurden speziell für die Verwendung in Kombination mit dem Philips Avance Pastamaker hergestellt. Damit ist die Herstellung deiner Lieblingsnudeln zu Hause einfacher als je zuvor.
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Zubehör für Avance Pastamaker

Mehr Abwechslung bei frischer selbstgemachter Pasta

  • Muschelnudeln und Paccheri

  • Muschelnudel-Formaufsatz

  • Paccheri-Formaufsatz

  • 2 Formaufsätze

2 verschiedene Formaufsätze: Muschelnudeln und Paccheri

Es sind 2 Formaufsätze im Lieferumfang enthalten, einer für Muschelnudeln und einer für Paccheri. Um deine Lieblingsnudelformen herzustellen, bringe einfach den gewünschten Formaufsatz am Pastamaker an, und der Pastamaker erledigt dann den Rest für dich. Genieße frische, leckere Pasta ganz einfach zu Hause!

Spezialaufsätze für gleichmäßig perfekte Nudeln

Die Formaufsätze verfügen über ein Pressloch im einzigartigen Design, das für eine gleichmäßige und konsistente Ausgabe sorgt.

Perfekt geformte Pasta dank einzigartigem Design der Schneideeinheit

Ein einzigartiger Design-Schneider für perfekt geformte Pasta

Technische Daten

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