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Welche Mengen kann ich mit dem Philips Zerkleinerer verarbeiten?
Wie kann ich Verfärbungen auf Kunststoffteilen entfernen?
Kann ich kochend heiße Flüssigkeiten in die Schüssel geben?
Kann ich den Philips Zerkleinerer-Behälter in der Mikrowelle verwenden?
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Was muss ich tun, wenn das Gerät überhaupt nicht funktioniert?
Zwiebeln werden mit meinem Philips Zerkleinerer zu einer feuchten Masse.
Die Philips Messereinheit des Zerkleinerers sitzt locker auf der Antriebswelle.
Das Messer meines Philips Zerkleinerers ist blockiert.
Die Verbindungseinheit meines Philips Zerkleinerers ist verschmutzt
Mein Philips Zerkleinerer ist instabil und sehr laut.
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