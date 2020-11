Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen

Dieser Philips Zerkleinerer ist Ihre helfende Hand in der Küche. Zerkleinern Sie alles, was Sie möchten, im Handumdrehen – von Gemüse und Kräutern bis zu Nüssen. Dank der Bedienung durch Herunterdrücken und der kompakten Größe war Zerkleinern noch nie so einfach. Alle Vorteile ansehen