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Zubehörteile für Philips Standmixer Tritan™ Trinkbecher
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Mit einer transparenten, robusten, BPA-freien Tritan-Trinkflasche bereiten Sie Getränke in kleineren Portionen zu und können Ihren Lieblings-Smoothie für unterwegs mitnehmen.
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