ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs
  • Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs
  • Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs
  • Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs
  • Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs
  • Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs
  • Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs
  • Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs

Zubehörteile für Philips StandmixerTritan™ Trinkbecher

HR0710/00

Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs

Mit einer transparenten, robusten, BPA-freien Tritan-Trinkflasche bereiten Sie Getränke in kleineren Portionen zu und können Ihren Lieblings-Smoothie für unterwegs mitnehmen.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs

  • Tritan™ Trinkbecher

BPA-freier, transparenter und robuster Tritan™ Trinkbecher

Tritan Trinkbecher für Smoothies unterwegs. Er ist zu 100 % BPA-frei, bruchsicher und hält Hunderten von Spülgängen in der Spülmaschine stand.

Genießen Sie Ihre Getränke unterwegs

Bei Ihrem aktiven Lebensstil werden Sie begeistert sein, wie einfach Sie jeden Tag gesunde Smoothies zubereiten und mitnehmen können. Mixen Sie Ihre Zutaten direkt in der Trinkflasche, und genießen Sie unterwegs einen gesunden Smoothie.

Mixen in kleineren Mengen

Sie benötigen nur 1 oder 2 Gläser Mixgetränk? Dafür brauchen Sie Ihren großen Mixbehälter nicht schmutzig zu machen. Kreieren Sie Ihre persönlichen Getränke schnell in kleineren Mengen mithilfe eines Trinkbechers.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.