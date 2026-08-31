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HR0710/00
Genießen Sie Ihre Lieblingsmischungen unterwegs
Mit einer transparenten, robusten, BPA-freien Tritan-Trinkflasche bereiten Sie Getränke in kleineren Portionen zu und können Ihren Lieblings-Smoothie für unterwegs mitnehmen.
Tritan™ Trinkbecher
Tritan Trinkbecher für Smoothies unterwegs. Er ist zu 100 % BPA-frei, bruchsicher und hält Hunderten von Spülgängen in der Spülmaschine stand.
Bei Ihrem aktiven Lebensstil werden Sie begeistert sein, wie einfach Sie jeden Tag gesunde Smoothies zubereiten und mitnehmen können. Mixen Sie Ihre Zutaten direkt in der Trinkflasche, und genießen Sie unterwegs einen gesunden Smoothie.
Sie benötigen nur 1 oder 2 Gläser Mixgetränk? Dafür brauchen Sie Ihren großen Mixbehälter nicht schmutzig zu machen. Kreieren Sie Ihre persönlichen Getränke schnell in kleineren Mengen mithilfe eines Trinkbechers.
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