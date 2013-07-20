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Eingestellt
DualPrecision
2 Scherköpfe
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.
Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.
4.3
von 5
70
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
martinP
20/07/2013
Österreich
Ich bin damit sehr zufrieden
Habe für meinen Rasierer neue Scherköpfe gekauft, jetzt rasiert er wieder sehr gründlich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ8/50 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ThomasIsiHH
20/11/2018
Deutschland
Einfach super
Einfach gut. Simple toll. Zuverlässige Rasur. Was kann ich mehr sagen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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John51
30/06/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt ist großartig
Ich bin sehr begeistert von dieses Produkt und werde weiter empfehelen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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