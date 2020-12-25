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Eingestellt
Wiederaufladbar
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.
4.0
von 5
224
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Dudel
25/12/2020
Österreich
sehr verläßlich, ergonomisch sehr gut
sehr verläßlich, ergonomisch sehr gut, lange haltbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrorasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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SteDa
29/07/2021
Deutschland
Der "Käfer" von Philips
Nachdem die Garantie nun vor sieben Jahren abgelaufen ist, wird es Zeit für diese Bewertung: Rasieren, trocken oder nass, die reine Freude. Und das Ding ist einfach "unkaputtbar"! Akku-Ladezeit und -Laufzeit nach wie vor sehr gut. (War übrigens ein Schnäppchen bei PLUS)
Vorteile
Trocken- oder Nassrasur
Nachteile
Langhaarschneider schwächelt im Randbereich
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nohmo
24/08/2017
Deutschland
Bester Rasierer, den ich bisher hatte
Ich habe später das Nachfolgemodell gekauft - also auch von Philips. Aber wenn es diesen Rasierer noch gegeben hätte, wäre meine Entscheidung sicher wieder zugunsten dieses vorherigen Modells gefallen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.