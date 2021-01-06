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Eingestellt
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
4.6
von 5
14
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Lauf+rad
06/01/2021
Deutschland
bester Rasierer.
mein bester Rasierer und die schonende Schnittleistung.
Vorteile
gut
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8150/16 Elektrorasierer verfasst
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manne006
29/10/2016
Deutschland
Rasierer
wird wohl nicht mehr hergestellt...ist ja auch ca. 11 Jahre alt. Jetzt lässt der Akku nach. Trotzdem..er war sehr gut.
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Udo56
17/11/2015
Deutschland
Eigentor von Philips
Schon seit 2006 rasiere ich mich mit diesem Rasierer. Die Akku-Leistung ist nach wie vor top. Nun bin ich gerade dabei, die Scherköpfe das 2. mal in diesen Jahren zu wechseln. Ein sehr leichter und handlicher Rasierer, der gründlichen Art. Sogar meine Frau ist mit meiner Rasur zufrieden. Ein top Rasierer, der tut, was er soll.... Tja, wer solche Geräte baut, der weiß, dass die Kundschaft bleibt, aber erst nach gaaaanz vielen Jahren!
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.