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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

HQ6970/16

4
| (70) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Konturenanpassung, auch im Halsbereich
Eine gründliche und hautschonende Rasur zu einem erschwinglichen Preis. Das Reflex Action-System garantiert zusammen mit der Super Lift & Cut-Technologie eine präzise und gründliche Rasur.
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

CloseCut-Klingen

Konturenanpassung, auch im Halsbereich

  • Wiederaufladbar

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Ersatzscherköpfe

Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe Ihres Philips Rasierers alle zwei Jahre mit HQ55 auswechseln.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.0

von 5

70

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

11/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Rasierergebnis auch nach längerem Gebrauch

Ich habe den Rasierer mittlerweile über 2 Jahre. Da dieser nun quasi den Langzeittest bestanden hat, kann ich mich nur positiv äußern. Ich habe noch ein zweites (teureres) Produkt von Philips, dieses Günstigere finde ich jedoch deutlich besser hinsichtlich Rasierergebnis und auch wie der Rasierer in der Hand liegt. Auch das Rasiergeräuch ist angenehmer als beim teureren PT876/19.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

31/08/2016

Deutschland

Deutschland

Fantastisch

Macht ohne Schnörkel was es soll: Jeden Tag die Stoppeln entfernen. Der Akku hält auch noch nach sechs Jahren fast eine Woche lang und ebenso sind auch die "Messer" noch schaft genug. Optisch einfach ein schöner Rasierer, der super in der Hand liegt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/33 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Rasierapparat

Ich habe diesen Rasierapparat über ein Jahr und bin zufrieden, weil er alle meine Ansprüche befriedigt. Ich würde dieses Gerät wieder kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/33 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 