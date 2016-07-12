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Eingestellt
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an und ermöglicht so eine flexiblere, sanftere Rasur.
Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.
4.0
von 5
13
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
IgBa
12/07/2016
Deutschland
Sehr guter Rasierer
Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst
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Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.