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Scherköpfe

HQ167/50

4.3

| (14) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

Für eine jederzeit gründliche Rasur

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe für 100 % Leistung.

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Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

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Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Nassgebrauch

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Verwenden Sie den Rasierer unter der Dusche, um Zeit zu sparen und das frische Gefühl einer Nassrasur zu erleben.

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4.3

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1

28/02/2011

Deutschland

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Diese Bewertung wurde für HQ167/40 Scherköpfe verfasst

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09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.

The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.

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Diese Bewertung wurde für HQ167/11 shaving heads verfasst

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02/11/2013

Nederland

Nederland

Zeer goed

Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

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Diese Bewertung wurde für HQ167/50 scheerhoofden verfasst

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