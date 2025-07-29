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HP8657/00
Unterschiedliche Frisuren mit besonderer Pflege
Philips Air Styler Advanced für einfache Frisuren im Alltag. Die warme Luft wird gleichmäßig über die Bürste verteilt, während die Ionisierungsfunktion Ihrem Haar mehr Glanz verleiht.
5 Stylingaufsätze
Gleichmäßige Wärmeverteilung
4 x mehr Ionen*
ThermoProtect Temperatur
Die Technologie zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bietet maximalen Schutz für Ihr Haar vor Überhitzung und sorgt so für ein gesundes Aussehen und Glanz.
Bieten Sie Ihrem Haar mit der Airstyler Ionenfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für besonderen Glanz. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar ohne Frizz.
Dieser AirStyler verfügt über 5 Aufsätze, um verschiedene Styles zu kreieren – vom natürlich glatten Look bis hin zu definierten Wellen und Volumen am Haaransatz.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.7
von 5
144
Bewertungen
Susanne59
29/07/2025
Österreich
praktischer Frisierstab
Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand
Vorteile
viele praktische Funktionen
Nachteile
nicht der leiseste
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler verfasst
Datum der Benutzung 2024-06-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler verfasst
Datum der Benutzung 2024-06-29
Löckchen
10/05/2018
Deutschland
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Meleo
10/05/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
im Vergleich zu HP8656
Auf dem Bürsten-Aufsatz