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Eingestellt
HP8656/00
5 Stylingaufsätze
Gleichmäßige Wärmeverteilung
Ionen-Technologie
ThermoProtect Temperatur
Die Technologie zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bietet maximalen Schutz für Ihr Haar vor Überhitzung und sorgt so für ein gesundes Aussehen und Glanz.
Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.
Dieser AirStyler verfügt über 5 Aufsätze, um verschiedene Styles zu kreieren – vom natürlich glatten Look bis hin zu definierten Wellen und Volumen am Haaransatz.
3.7
von 5
143
Bewertungen
Susanne59
29/07/2025
Österreich
praktischer Frisierstab
Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand
Vorteile
viele praktische Funktionen
Nachteile
nicht der leiseste
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler verfasst
Meleo
10/05/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Löckchen
10/05/2018
Deutschland
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst